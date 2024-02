"Con gli appuntamenti di oggi nei Comuni di Battipaglia e di Buccino - che seguono quelli dei giorni scorsi ad Eboli, Campagna, Contursi Terme, Palomonte e Sicignano degli Alburni - si conclude il ciclo di incontri da me promosso tra RFI, le Amministrazioni comunali interferite dall'attraversamento del Lotto 1a - Battipaglia-Romagnano della linea Alta Velocità/Capacita' SA-RC ed i cittadini interessati dalle procedure espropriative". Così in una nota Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e Sottosegretario alle Infrastrutture.

"Introducendo di fatto una nuova modalità operativa di confronto, ho voluto che questi appuntamenti fossero promossi nello spirito di dialogo e di partecipazione diretta sui territori interessati, quale unica via percorribile per una rapida ed il meno possibile socialmente impattante realizzazione di tale grande opera.

Alla base degli incontri, il dibattito tra tecnici e amministratori locali sulle opere compensative necessarie nonché l'illustrazione ai cittadini di procedure e tempistiche espropriative, nel solco della necessaria trasparenza, chiarezza e consapevolezza", spiega il sottosegretario.

"Le evidenze degli incontri tenuti saranno poi riportate e discusse nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico da me incardinato al MIT, competente alla definizione di un Piano di Rigenerazione e Riqualificazione Urbana organico e rispondente alle reali necessità delle comunità interessate. Come promesso, il Governo, attraverso l'impegno del MIT e mio in particolare, mantiene alta l'attenzione sulla necessità di contemperare esigenze e sacrifici richiesti ai cittadini per la realizzazione di un'opera strategica ed indifferibile come l'AV/AC Salerno-Reggio Calabria", conclude.