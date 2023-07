“In data odierna è stata avviata la fase della progettazione esecutiva della SS212 variante “Fortorina” di San Marco dei Cavoti (BN). Si tratta di un appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori e, una volta che sarà ultimato il progetto esecutivo (presumibilmente entro il mese di gennaio 2024), si apriranno anche i relativi cantieri. La costruzione di tale primo stralcio, per complessivi 2,5 km, infatti, unitamente al secondo stralcio attualmente in fase avanzata di realizzazione con separato appalto, permetterà di aggiungere all’attuale variante Fortorina un ulteriore collegamento in direzione di S.

Bartolomeo in Galdo e del confine con la Puglia lungo l’itinerario in variante alla SS 369 Appulo-Fortorina di connessione con la SS 17 Foggia – Campobasso”. Così in una nota Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e trasporti. “Il progetto è tra gli interventi finalizzati al potenziamento dell’itinerario SS 212 “della Val Fortore” - S.S. 369 “Appulo Fortorina”; infrastrutture commissariate - sulle quali in rappresentanza del MIT esercito attività di coordinamento tecnico funzionale - che rappresentano un corridoio stradale fondamentale per lo sviluppo socio/economico delle regioni Campania e Puglia. Il Governo e’ fortemente impegnato ad accelerare la realizzazione delle grandi opere pubbliche, straordinario volano di crescita ed occupazione”, conclude