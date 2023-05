“L’inaugurazione del passante di Firenze di oggi è la dimostrazione plastica di cosa rappresenti la Lega e il Ministro Salvini: cantieri che aprono e opere che prendono il via. La Lega è questo, e questa è la nostra idea di Italia. Vogliamo un Paese che corra veloce, al centro e sulla costa, ovunque. Per sostenere l’economia del nostro Paese e per avvicinare l’Italia alle grandi reti infrastrutturali europee”.

Così in una nota Susanna Ceccardi, europarlamentare toscana della Lega.