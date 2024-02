"Esprimo sincero e profondo cordoglio per le vittime del drammatico incidente che si è verificato a Firenze. Una tragedia che addolora e lascia sgomenti. La mia vicinanza e solidarietà ai familiari di tutti gli operai coinvolti nel crollo, con l'auspicio che vi siano presto notizie sui feriti e le persone disperse.

In attesa che venga fatta piena luce sulle cause, un ringraziamento ai soccorritori che stanno lavorando senza sosta. La sicurezza sul lavoro è una priorità ed è necessario l'impegno congiunto delle istituzioni per impedire che simili tragedie non possano accadere". Lo scrive la deputata di Forza Italia eletta in Toscana, Chiara Tenerini, Responsabile nazionale Lavoro del partito azzurro.