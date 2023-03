"Anche oggi Piantedosi ha sprecato un'occasione sprecata per rispondere a domande precise: chi ha deciso che intervenisse la Guardia di finanza invece che la Guardia costiera?". Lo sostiene la Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che aggiunge: "Non si capisce perché per due occasioni i mezzi della Guardia di finanza siano usciti per cercare questa barca e sono tornati indietro per le condizioni avverse del mare. Non si capisce perché la barca avrebbe dovuto reggere condizioni che mezzi della Guardia di finanza non erano in grado di reggere".