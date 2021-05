“Tenere i bambini lontani dalla scuola , dagli amici, dai nonni, che molti hanno visto morire, ha provocato un aumento considerevole di ricoveri nei reparti di pediatria con problemi di tipo psichiatrico. Cosa che accadeva molto di rado prima, ecco perchè abbiamo chiesto una attenzione particolare al governo”.

Così il deputato del Pd e pediatra, Paolo Siani, in una intervista a Radio Immagina.

Siani ha giudicato “molto positivo” l'atteggiamento del governo che ha poi stanziato, nel decreto Sostegni bis, “20 milioni di euro proprio per dare una mano agli ospedali e sul territorio per far fronte a questa nuova esigenza che ha coinvolto i nostri bambini . Ma il tema – ha aggiunto Siani – è che un danno di tipo neuropsichiatrico non guarisce nei tempi di una polmonite . Se un bambino ha un problema psichiatrico la cura sarà lunga e bisognerà mantenere questo finanziamento anche nei prossimi anni, altrimenti avremmo fatto un intervento poco efficace”. Per Siani “i fondi stanziati saranno necessari per assumere psicologi e psichiatri e aumentare i posti letto. Dobbiamo avere un territorio che funziona bene per evitare troppi ricoveri in ospedale, che dovono invece servire per casi drammatici, come purtroppo quelli che stiamo in questi mesi registrando. Il Covid - ha concluso Siani- non ha fatto altro che evidenziare una criticità che già avevamo: sono solo 93 i posti letto in Italia, un numero troppo piccolo per far fronte a richieste di questo tipo”.

Siani ha infine auspicato che “le risorse inserite, anche grazie all'azione dell'intergruppo Infanzia, nel Pnrr proprio a favore dell'istruzione , per combattere la dispersione scolastica, per la creazione di asili nido e per eliminare le diseguaglianze che ancora permangono tra le regioni italiane, siano spese bene. La partita – ha concluso il parlamentare del Pd- si gioca proprio su questo aspetto decisivo”.