“Una nuova fotografia positiva dell’economia italiana arriva con l’indice Pmi manifatturiero che a marzo è salito a 50,4, da 48,7 di febbraio. L’Italia prosegue sulla strada della crescita grazie alle politiche economiche coerenti e stabili del governo Meloni che hanno portato a un aumento della fiducia degli imprenditori italiani che trovano nello Stato un alleato affidabile; questa credibilità si concretizza nell’espansione sia degli ordini che della produzione.

Questi dati riflettono una positività soprattutto se si considera il contesto politico ed economico internazionale non certo facile e in particolare alla luce della sostanziale inattività nello stesso settore di due nazioni storicamente considerate locomotiva d’Europa come Francia e Germania che segnano un importante calo”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.