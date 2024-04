"I dati diffusi dall'Osservatorio Pedoni ASAPS sono terribili, con 113 vittime in tutta Italia dall'inizio dell'anno, di cui solo 14 nella nostra regione. Per fermare questa strage, è necessario mettere in sicurezza e illuminare adeguatamente 1000 attraversamenti pedonali nella città di Roma e in tutta la regione. In questi giorni, come Azione, stiamo promuovendo la petizione 'Lazio Strade Sicure', con il patrocinio dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada - AIFVS, per dire basta ai pedoni morti sulle strade di Roma e del Lazio". Lo afferma Alessio D'Amato, consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione.