"Negli ultimi mesi si è verificata una preoccupante serie di incidenti stradali lungo la tratta che collega Cava de’Tirreni e Vietri sul Mare, nella zona di Molina.

Noi ragazzi di Gioventù Nazionale Cava de'Tirreni abbiamo a cuore le vicende del nostro territorio e ora premiamo affinché si intervenga quanto prima per risolvere questa problematica.

Chiediamo pertanto azioni immediate, quali la riqualificazione del manto stradale, l’aggiornamento della segnaletica stradale e l’introduzione di un sistema di videosorveglianza nei punti maggiormente critici e di cordoli divisori tra le due corsie per tutta la tratta presa in considerazione.

È inaccettabile che questa strada, che è una delle maggiori vie di connessione nella provincia, rappresenti un pericolo per chi la percorre. Gli incidenti che vi si verificano sono sempre più frequenti e mettono a rischio la vita di molte persone. Ci dispiace dover puntualizzare che diverse sono già state le vittime finora.

Solleciteremo il capogruppo di Fratelli D’Italia in Provincia, Carmine Amato, per presentare un’interrogazione durante il prossimo consiglio provinciale".

Così in una nota Gioventù Nazionale Cava de'Tirreni