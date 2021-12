“Desidero fare a nome mio e delle Regione Lazio le condoglianze alla famiglia dell’operaio di 36 anni morto in un capannone industriale in via Leonardo Da Vinci, a Monterotondo, vicino Roma, mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione sul tetto.

Nell’anno che sta per concludersi purtroppo gli incidenti mortali sul lavoro nel Lazio sono stati nella maggior parte dei casi per cadute dall’alto. Per questo come assessorato siamo impegnati in un Tavolo già avviato insieme con le parti sociali e le Istituzioni competenti per completare già nella prossima settimana un vademecum in materia di edilizia.

Uno strumento con delle indicazioni ben precise per imprese e lavoratori da seguire per prevenire questo tipo di morti sul lavoro, che avvengono soprattutto in campo edile. Come Regione continuiamo a lavorare convocando per inizio settimana una riunione del Tavolo Salute e Sicurezza per definire un Protocollo sulla contrattazione preventiva relativa all’ organizzazione del lavoro in sicurezza”.

Così in una nota l’assessore al Lavoro della Regione Lazio, Claudio Di Berardino.