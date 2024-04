"Sono profondamente addolorato per quanto accaduto la scorsa notte in provincia di Salerno. Il mio cordoglio all’Arma e ai familiari dei due Carabinieri che hanno perso la vita in un grave incidente stradale a Campagna mente erano impegnati in attività di controllo del territorio. Gli auguri di una pronta guarigione al collega che si trovava con loro sull’auto di pattuglia, ora affidato alle cure dei sanitari".

Lo scrive su X il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.