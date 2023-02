- “Ennesimo tragico incidente mortale sull’A14, un momento di dolore che ci obbliga - immediatamente - a intervenire per garantire la massima sicurezza possibile su strade e autostrade del nostro Paese. Una situazione che richiede un impegno da parte di tutti per chiarimenti sui cantieri e sui tempi. Profondo cordoglio ai familiari delle vittime e vicinanza alla comunità, per una tragedia su cui tutti dobbiamo riflettere”.



Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.