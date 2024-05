Intervenendo a 'Tribù', talk show di Sky Tg24, la vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino ha commentato l'inchiesta in Liguria. "Non è normale discutere concessione urbanistica su uno yacht. E non è normale avere un presidente di Regione agli arresti domiciliari, noi chiediamo le dimissioni di Toti", afferma la deputata pentastellata, che poi si sofferma a parlare del finanziamento pubblico ai partiti: "(...) La risposta della politica non può essere di chiedere ai cittadini più soldi.

La risposta allo scandalo non può riguardare il finanziamento pubblico anche perché ci siamo già passati (ndr Tangentopoli). La risposta secondo me è una legge seria sul conflitto d’interessi, una legge seria che regolamenti le lobby".