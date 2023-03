"Non entro nel merito dell’inchiesta della procura di Bergamo. Il mondo era impreparato davanti a un evento come quello, ma è compito di chi indaga valutare eventuali responsabilità nella più assoluta indipendenza. Mi auguro che l’inchiesta venga chiusa il prima possibile per tutti, per le famiglie delle vittime del Covid e per chi è indagato. La cosa che più mi preoccupa, oggi, è che si dimostri di aver imparato qualcosa da quella tragedia".

Sono le parole di Letizia Moratti, ex assessore al Welfare di Regione Lombardia, subentrata a Giulio Gallera, oggi in un'intervista a La Stampa.

"Io allora non ero in Regione - ricorda -, ma seguivo lo sviluppo della pandemia negli ambiti in cui ero impegnata. Nella comunità di San Patrignano, ad esempio, dove avevamo una popolazione a rischio, abbiamo deciso di andare in lockdown il 22 febbraio. Da assessore mi sono impegnata per creare una struttura che in futuro possa rispondere a eventuali emergenze sanitarie epidemiche e pandemiche, attraverso la gestione dei dati epidemiologici sia a livello clinico che a livello diagnostico e la ricerca in campo virologico, immunologico e clinico. È fondamentale - aggiunge - che questa agenzia abbia una governance con uno standing internazionale e una preparazione che le permettano di lavorare in partnership con l’agenziaeuropea".