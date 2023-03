Giuseppe Conte, indagato nell'inchiesta sulla gestione del Covid in provincia di Bergamo, sentito dai pm nel giugno 2020 come persona informata dei fatti disse: "Con Regione Lombardia non ho avuto interlocuzioni dirette in materia di 'zona rossa' per Nembro e Alzano.

Le mie interlocuzioni sono state solo con il Presidente Fontana ed escludo che mi sia stata chiesta l'istituzione di una zona rossa per Nembro e Alzano". Il verbale è agli atti dell'inchiesta. Conte spiegò anche che da Fontana non arrivarono mai "richieste formali o informali" sulla zona rossa e parlò della mail che il governatore gli inviò il 28 febbraio 2020 chiedendo il "mantenimento" delle "misure" già adottate".