“Dopo la Sardegna e la Sicilia, ancora fiamme e distruzione. Il fuoco che sta divorando la Calabria conta già 4 morti: un'estate che doveva essere di ripartenza e di gioia anche per via delle vittorie del nostro sport, sta invece diventando un inferno che brucia il meridione”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Giusy Versace, deputata di origini calabresi di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti Sport, Disabilità e Pari Opportunità del partito. “Mi stringo a tutte le famiglie che in questi giorni hanno perso i propri cari, la casa, i terreni, gli animali, i sacrifici di una vita. Il Parco Nazionale dell'Aspromonte (patrimonio Unesco) è deturpato dalle fiamme, che hanno minacciato anche il Santuario di Polsi, nel comune di San Luca, dove proprio in questo periodo, ogni anno, turisti e devoti vanno a piedi in pellegrinaggio”, continua. “Forestale e Vigili del Fuoco calabresi non ce la fanno più, tanto che la prefettura di Reggio Calabria ha chiesto l'intervento dell'Esercito, insieme al prezioso aiuto della Protezione Civile e di numerosi volontari impegnati sul posto. A tutti loro deve andare il nostro grazie. Mi unisco all'appello dei miei colleghi affinché il governo dichiari subito lo stato di emergenza e intervenga per dare immediato sostegno. Certamente – conclude - questi episodi devono far riflettere sull'importanza della manutenzione, ordinaria e straordinaria, della sorveglianza dei nostri territori e di avere pene certe per i piromani”.