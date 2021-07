"La Lega non arretra di un millimetro nella raccolta fondi per aiutare le comunità colpite dall'emergenza incendi in Sardegna. L'ennesima minaccia di morte ricevuta sui social non fermerà questa iniziativa di solidarietà così come le azioni concrete in sostegno alle comunità colpite dagli incendi che stiamo portando avanti anche a Roma, in Parlamento e al Governo. Certo, non è bello leggere frasi come 'Prepara il portafoglio che ti mando un bonifico sottoforma di coltelli pattadesi da passarti in gola lurido verme', ma, come dice sempre Matteo Salvini, 'All'odio rispondiamo con l'amore. E una querela'. In proposito, esprimo un plauso al Prefetto Gianfranco Tomao, al Questore di Cagliari Paolo Rossi e alla sua squadra per aver già individuato sette persone che hanno devastato il nostro gazebo in Piazza Garibaldi a Cagliari lo scorso 20 luglio e per averne denunciate proprio in queste ore altre sette".

Così Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale della Lega Sardegna.