“Concordo pienamente con il collega eletto in Calabria Antonio Viscomi sul posticipare l’inizio della stagione di caccia in Calabria e non solo prevista per il 1 settembre. Infatti, proprio alla luce dei fatti di cronaca delle ultime settimane, che vedono intere zone boschive bruciare e migliaia di animali morire, ho presentato una interrogazione al Ministro dell’Ambiente per posticipare l’apertura della stagione di caccia dopo il 1 settembre in tutte quelle regioni martoriate dagli incendi, soprattutto Sardegna, Sicilia e Calabria. Abbiamo il dovere di difendere il nostro ambiente e tutelare tutte le specie animali. E non solo gli uomini. Dobbiamo contribuire a salvare il nostro pianeta, tanto più che sarà presto votata alla Camera una legge che introdurrà in Costituzione la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, nonché degli animali, anche e soprattutto nell’interesse delle future generazioni”. Lo dichiara la deputata del Pd, Patrizia Prestipino.