La crisi di governo italiana ha ampio spazio anche Oltralpe. I giornali francesi dedicano la prima pagina proprio a questo. "La destra e il M5S fanno cadere Mario Draghi": è il titolo pubblicato in prima pagina su LE FIGARO, il grande quotidiano conservatore della Francia. "Tre partiti appartenenti alla coalizione di Draghi hanno rifiutato di votare la fiducia al premier, ieri al Senato italiano, conducendo di fatto alla fine del suo governo di unità nazionale".

OUEST-FRANCE, invece, parla di "Europa in apnea": "Il premier italiano è stato scaricato, ieri sera, da tre partiti della sua coalizione", Forza Italia, Lega e Movimento Cinque Stelle. "Il crollo del suo governo non augurerebbe nulla di buono per l'Unione europea", continua Ouest-France, aggiungendo che "a Madrid, Parigi e Berlino si teme una crisi politica che affosserebbe la zona euro ed invierebbe un messaggio di disunione alla Russia".