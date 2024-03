"Stamattina a Novi Ligure, insieme al presidente @Alberto_Cirio e alle istituzioni locali, ho visitato lo stabilimento ex Ilva e incontrato i lavoratori e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Erano presenti anche i Commissari straordinari dell’ex Ilva in AS e di Acciaierie d’Italia in AS, seguendo l'esempio di quanto fatto a #Taranto e a #Genova, perché i lavoratori devono conoscere chi è alla guida dell’azienda e devono poter interagire con loro: è infatti fondamentale ripristinare i rapporti sindacali e, nel frattempo, preparare al meglio e insieme le condizioni per la procedura pubblica.

Siamo pienamente consapevoli che molte delle filiere industriali nazionali hanno potuto svilupparsi negli anni perché avevano una robusta e importante industria siderurgica alla spalle, che noi possiamo e vogliamo rilanciare. Possiamo infatti ambire a un ruolo significativo rispetto ai nuovi equilibri geopolitici e geoeconomici che vedono l’Italia al centro, grazie alla sua vocazione industriale e alla posizione logistica che può offrire".

Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.