"La valorizzazione del ruolo dell'Italia nello scenario internazionale passa attraverso il sostegno all'export e alla capacità attrattiva delle nostre imprese. Le politiche lungimiranti messe in campo dal ministro Tajani per lo sviluppo del Made in Italy vanno nella giusta direzione, perché rafforzano gli strumenti della finanza agevolata, le iniziative di partenariato economico e la presenza delle nostre aziende nella grande distribuzione e nelle piattaforme di e-commerce.

L'export è una priorità di questo Governo e lo stiamo dimostrando con misure concrete che faranno da volano per l'internazionalizzazione delle imprese e per la crescita di tutta la nostra economia". Lo dichiara la deputata Chiara Tenerini, capogruppo di Forza Italia in Commissione Lavoro, a margine del question time in Aula del ministro degli Esteri Antonio Tajani.