“Sostengo con forza la richiesta di apertura di un tavolo provinciale, avanzata dalla Cna Macerata, per affrontare il preoccupante calo delle imprese nella provincia di Macerata.

La scomparsa di 15 imprese al giorno indica che è in corso un’emergenza lavorativa, produttiva ma, soprattutto, sociale che mette a rischio il territorio e impone soluzioni immediate. A Macerata la crisi è molto più forte che altrove e se non indaghiamo le ragioni, non potremo dare le risposte urgenti e adeguate che il tessuto produttivo richiede”.

Lo scrive in una nota la deputata del Pd eletta nelle Marche, Irene Manzi, commentando la richiesta

della CNA Macerata di aprire un tavolo di confronto istituzionale con le parti sociali.

“I dati della Camera di Commercio - aggiunge la deputata dem - raccontano che l’andamento negativo del numero delle imprese per Macerata non inizia certo oggi. È urgente, dunque, avviare il tavolo di confronto quanto prima. Ci aspettano mesi sempre più complessi dal punto di vista economico e sociale, non possiamo permetterci nessuna esitazione”.