“Dobbiamo affrontare le sfide legate all'immigrazione con grande attenzione e buonsenso, evitando di sovraccaricare una singola regione o area territoriale. È importante adottare un approccio solidaristico verso le amministrazioni locali, provinciali e regionali, che, come succede in Sicilia, a Lampedusa e nell'intero sud Italia, sono particolarmente gravate dalla gestione degli arrivi. Credo che il governo stia lavorando bene anche in questo ambito, cercando di ridurre al minimo i problemi e distribuendo in modo equo i reinsediamenti sul territorio nazionale, agendo contemporaneamente a livello europeo per una gestione solidaristica e condivisa degli sbarchi.

Tuttavia, la questione della Tunisia evidenzia la necessità di affrontare strutturalmente il problema e trovare soluzioni diverse da quelle adottate in passato. Infine, desidero ringraziare il lavoro straordinario della Guardia Costiera, della Marina Militare, delle forze dell'ordine e della protezione civile che si dedicano a fornire il migliore accoglienza possibile a queste persone che fuggono da zone dove la vita è molto più difficile che in Europa.” Lo ha affermato il vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia, Raffaele Nevi, ospite a Tgcom24