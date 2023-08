“Con i sindaci bisogna dialogare e confrontarsi sempre. Il ministro Piantedosi lo fa ogni giorno efficacemente. La leale collaborazione è fondamentale, questo chiediamo ai prefetti". È quanto dichiara il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni intervistato da 'La Verità'. "L’accoglienza non va fatta sopra la testa dei sindaci. - spiega l'esponente di governo - Ma è in atto una campagna di propaganda e di strumentalizzazione da parte della sinistra inaccettabile, si mettano d’accordo tra sindaci e vertici nazionali del Pd.

I dirigenti nazionali della sinistra vogliono più accoglienza, illimitata e diffusa, e più missioni in mare per avere più sbarchi, vogliono le porte aperte. Biffoni mi deve spiegare - si legge ancora dalle colonne del quotidiano La Verità - come mai quando quattro mesi fa il governo ha dichiarato lo stato di emergenza, i governatori del Pd, la Toscana, l’Emilia e la Puglia, non hanno dato la loro adesione, dicendo che l’immigrazione non può essere gestita come un tema emergenziale. Biffoni ora dice che la situazione è al collasso, al tracollo. Ma delle due l’una. Se c’è il rischio di un collasso perché non aderire allo stato di emergenza? In un momento così complesso i governatori della sinistra si sfilano dall’intesa sullo stato di emergenza che consentirebbe una gestione più efficace ed efficiente".