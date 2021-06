“In Sicilia è emergenza: arrivi record a Lampedusa e hotspot al collasso. La gestione dell'immigrazione deve essere davvero europea altrimenti la nostra regione pagherà un prezzo troppo alto in termini di sicurezza, economia e sanità. Bene quindi l’intervento del Premier Draghi che, dopo la fallimentare gestione del governo Conte, ha posto le basi per una politica europea comune e solidale tra gli Stati Membri. Non è accettabile che, mentre il nostro Paese lotta quotidianamente nella gestione degli immigrati, troppo spesso clandestini che in Italia delinquono, vi siano Paesi nel Mediterraneo che non esitano ad usare mezzi durissimi nei respingimenti. Grazie alla nuova linea dettata da Draghi, alla presenza della Lega al governo con il sottosegretario Molteni, bloccare partenze e sbarchi dovrà essere una priorità anche per l’Europa”.

Così il deputato siciliano della Lega Nino Germanà.