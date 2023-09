Secondo giorno di “Study Days” del gruppo Identità e Democrazia in Sicilia. Nella sala conferenze dell’aeroporto di Lampedusa, gli europarlamentari della Lega e del gruppo Id hanno incontrato il sindaco della città Filippo Mannino, con un focus sull’emergenza immigrazione alla presenza dell’eurodeputata siciliana della Lega Annalisa Tardino, coordinatrice Id in commissione Libe e commissario Lega Sicilia, e degli eurodeputati Gilles Lebreton (RN, Francia) e Bernhard Zimniok (AfD, Germania). Era presente anche Attilio Lucia, vice sindaco leghista di Lampedusa.

Erano presenti gli europarlamentari Lega Marco Campomenosi (capo delegazione), Annalisa Tardino, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Stefania Zambelli, oltre a europarlamentari del gruppo Id appartenenti alle delegazioni di Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Repubblica Ceca.

“La visita a Lampedusa è un momento importante, perché serve a vedere da vicino la realtà con cui l’isola, frontiera italiana ed europea, deve convivere quotidianamente. Lampedusa è una piccola isola che da sola affronta un problema epocale, che si è ulteriormente intensificato negli ultimi mesi. Ringrazio il sindaco per aver portato la propria testimonianza e raccontato quello che la città, la sua amministrazione e i suoi concittadini vivono da circa trent’anni, descrivendo la vocazione all’accoglienza del territorio e della Sicilia, e il grido d’allarme - che condividiamo pienamente - affinché le istituzioni europee possano dare risposte efficaci e in tempi rapidi. Lampedusa, la Sicilia, l’Italia non possono essere lasciate sole: questi sono confini europei, vanno difesi”, ha dichiarato Annalisa Tardino.

Nel pomeriggio la visita all’hotspot e gli incontri con rappresentanti delle forze dell’ordine.