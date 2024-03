"Nonostante i miglioramenti ottenuti grazie al nostro lavoro in Parlamento e allo sforzo del Governo, il provvedimento imballaggi rimane purtroppo un testo fortemente penalizzante per l'Italia. Il regolamento ha fatto parte dei provvedimenti green con cui l'Ue ha caratterizzato questo mandato, tra ecofollie e danni gravi a interi settori. Nella versione iniziale il file sugli imballaggi sarebbe stato un dramma per le imprese e per il sistema Italia sul riciclo che è un'eccellenza a livello mondiale. Nonostante i miglioramenti, rimangono numerose perplessità a partire dal settore ortofrutticolo su cui l'approccio europeo introduce norme confusionarie e impone restrizioni nel mercato interno, gravando sulle imprese con nuovi costi, nuovi oneri, nuove analisi e complicazioni dal punto di vista burocratico. L'impatto su settori vitali della nostra economia è notevole, senza alcun vantaggio reale sull'ambiente. Già in partenza la proposta di privilegiare il riuso rispetto al riciclo, dove siamo primi in Europa, era a tutti gli effetti un'assurdità in quanto non ha alcuna base scientifica, prevede maggior utilizzo di acqua ed energia ed è solamente ideologica. A Bruxelles serve un cambio di rotta, mettere da parte le politiche green estremiste portate avanti finora, con un cambio di maggioranza alle prossime europee, sostenendo chi da sempre ha lottato contro un'ideologia green che sta già portando numerosi problemi sociali ed economici, con filiere danneggiate, posti di lavoro persi e costi più alti per i consumatori".

Così in una nota Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, coordinatrice Id in commissione Ambiente, relatrice ombra del provvedimento.