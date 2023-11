“In Europa ha vinto la ragionevolezza e l’evidenza scientifica. Sugli imballaggi il Parlamento Europeo ha scelto di mettere da parte il furore ideologico, che poco o nulla ha a che fare con l’ambientalismo, in favore dello sviluppo dell’economia circolare”.

Lo dichiara la senatrice Silvia Fregolent, capogruppo in Commissione Ambiente

“Il tentativo di cancellare il riciclo in favore del riuso era miope. La norma avrebbe portato a maggiori emissioni, maggiore consumo di acqua, un rischio per la salute e, in particolare per il nostro Paese, un danno all’intera filiera produttiva dell’agroalimentafe e pesanti ricadute sull’export. Se si auspica una vera transizione ecologica non bastano gli slogan, ma un’analisi attenta e un impegno serio”.