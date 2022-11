"Il governo è in campo per risolvere la vicenda Ilva e si aspetta risposte immediate dall'azienda. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine di alcune interlocuzioni attivate sin dalla giornata di sabato con l'azienda, il socio pubblico e altri membri del governo per affrontare il dossier Acciaierie d'Italia, ex Ilva, ha concordato con il governatore della Puglia, Michele Emiliano, un incontro che si terrà in Roma giovedì prossimo. Nella stessa giornata il ministro incontrerà anche i rappresentanti dei sindacati nazionali di categoria, come da loro richiesta. Nel contempo si aspettano già nella riunione del consiglio d'amministrazione di domani concrete risposte per l'indotto e per i lavoratori, a fronte di una decisione che ha suscitato giustamente sconcerto, tanto più per le modalità con cui è stata annunciata, assolutamente inaccettabili". Lo afferma in una nota il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.