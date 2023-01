Approvata all'unanimità, da parte del Senato, la mozione per ricostituire la commissione straordinaria che ha l'obiettivo di combattere contro i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Si sono registrati 157 voti a favore e in Aula, inoltre non ci sono stati né voti contrari né astensioni.