L'Italia è uno dei Paesi al mondo che conosce la Somalia meglio di altri. Lo ha dichiarato il presidente somalo, Hassan Sheikh Mohamud, intervenendo durante un incontro presso la fondazione Med-Or a Roma, nel contesto del vertice Italia-Africa. Nel suo intervento, Mohamud ha auspicato un ritorno a un rapporto "uno a uno" tra il popolo somalo e quello italiano. Durante il vertice, il governo italiano ha presentato il tanto atteso Piano Mattei, volto a sostenere l'Africa in settori chiave come l'energia, le infrastrutture, la sicurezza, la democrazia e i diritti umani, secondo le parole del leader somalo.

Mohamud ha evidenziato l'importanza di coltivare rapporti più stretti tra i due Paesi, notando che è la prima volta che 54 Paesi africani e l'Italia si riuniscono per discutere di questioni d'interesse reciproco. Ha sottolineato l'influenza globale dell'Italia e l'importanza di migliorare i rapporti per affrontare le sfide comuni, con particolare attenzione alla sicurezza, indicando che il sostegno italiano in questo settore è di grande interesse per la Somalia. Mohamud ha evidenziato che risolvere i problemi della Somalia e stabilizzare il paese contribuirà alla risoluzione di molte questioni, sottolineando la necessità di potenziare i legami tra i due Paesi.