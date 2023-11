“Un anno fa la tragedia di Ischia. Dodici vittime e tanta devastazione sotto la frana. Stamane sto tornando su quei luoghi per rendere omaggio alla memoria di chi non c’è più, mentre la ricostruzione va avanti per restituire normalità a quel territorio bellissimo e fragile”. Lo scrive su Facebook il Ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci.