"Quarantaquattro anni fa la mafia assassinava Piersanti #Mattarella. Un uomo che ha combattuto per cambiare la #Sicilia, per rinnovare la politica e costruire una società più giusta. Lo spirito riformatore che ne ha contraddistinto la carriera, unito al doloroso sacrificio che oggi ricordiamo, lo hanno reso un simbolo di integrità e coraggio, un esempio per ogni Italiano". Così su X Maria Elisabetta Alberta Casellati, ministra per le Riforme istituzionali.