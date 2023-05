Da martedì 16 a giovedì 18 maggio 2023, il Ministero del turismo, in collaborazione con Enit, sarà presente al Forum PA, la manifestazione riconosciuta come un appuntamento interistituzionale di valore strategico per le pubbliche amministrazioni, che si terrà quest’anno sul tema “Ripartiamo dalle persone. Per una PA al centro delle nuove sfide”, presso il Palazzo dei Congressi a Roma.

Lo spazio dedicato al Ministero del turismo, al Piano Terra, vedrà presente il personale ministeriale nelle tre giornate per illustrare i compiti e le attività di competenza del dicastero e per favorire la nascita e lo sviluppo di sinergie istituzionali che mettano al centro “le persone” nel processo di trasformazione e di innovazione della Nazione.

GIOVEDÌ 18 MAGGIO SARÀ PRESENTE IL MINISTRO SANTANCHÈ, PER UNA CONVERSAZIONE-INTERVISTA SUL TEMA “PNRR E COESIONE”

Di seguito, gli appuntamenti organizzati dal Ministero del Turismo:

Martedì 16 maggio 2023, ore 15.30, Stand Ministero del Turismo

“Innovation Network – La proposta di valore del Ministero del Turismo per le start up”

a cura della dott.ssa Martina Rosato, dirigente dell’Ufficio III della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica

Mercoledì 17 maggio 2023, ore 16.30, Arena

“La riforma della dirigenza, un cantiere ancora aperto. Quali caratteristiche per il manager pubblico del futuro?”, nel contesto dello Scenario “Governare la complessità, tra città del futuro e nuovo ruolo dei manager pubblici”

Interviene, tra gli altri, la dott.ssa Barbara Casagrande, Segretario Generale del Ministero del Turismo

Giovedì 18 maggio 2023, ore 11.00, Sala 4

Talk “Il turismo riparte dalle persone: la formazione accademica e l’ordinamento professionale”

Presiede: dott.ssa Barbara Casagrande, Segretario Generale del Ministero del Turismo.

Intervengono: dott.ssa Marina Lalli, Presidente di Federturismo Confindustria; dott.ssa Loretta Credaro, Presidente di ISNART – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche; dott. Alessandro Massimo Nucara, Direttore Generale di Federalberghi, Presidente dell’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (EBNT).

Conclude: dott.ssa Ivana Jelinic, Amministratore Delegato di ENIT.

Per registrarsi all’evento:

https://www.forumpa.it/manifestazioni/forum-pa-2023/il-turismo-riparte-dalle-persone-la-formazione-accademica-e-lordinamento-professionale/

Giovedì 18 maggio 2023, ore 13.00, Arena

Conversazione-Intervista con il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, a cura di Davide Desario, direttore di Leggo.it, nella cornice del tema generale “PNRR e coesione: come abilitare un nuovo rapporto tra PA, cittadini e imprese”.

Per registrarsi all’evento:

https://www.forumpa.it/manifestazioni/forum-pa-2023/l-arena-di-forum-pa-pnrr-e-coesione-come-abilitare-un-nuovo-rapporto-tra-pa-cittadini-e-imprese/

Per accedere al Forum PA è necessario registrarsi e scaricare il badge d’ingresso sul sito web istituzionale della manifestazione, ovvero al seguente link:

https://my.networkdigital360.it/5050?__hstc=79833864.2217b9add5e287c4d6be6a0dd0ba3691.1681729925884.1683204183601.1683206691656.89&__hssc=79833864.4.1683206691656&__hsfp=1551413882