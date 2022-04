"Europa disunita Il gas vale più dei morti", è l'apertura de Il Giornale. Il genocidio non basta. La Ue non trova la quadra sullo stop all’import. No dalla Germania. E anche l’Italia è prudente.

L'editoriale di Minzolini: "Un domani di guerra".

"«È stato il battaglione di Omurbekov». Caccia ai «nuovi Arkan» venuti dall’Asia". Soldati siberiani accusati. Il Pentagono "non conferma"

"Una pietra sul dialogo. Macron e i «moderati» si allineano a Biden & C"

Taglio medio: "Bucha, tutta la verità sui video". Il cane, le torture, la pioggia, i satelliti: macché fake, orrore vero. L'analisi delle immagini.

Di spalla: "Così Zelensky (come attore) derideva Putin". La fiction in onda su La7