“Mi batterò per difendere le imprese ittiche di Cetara gravemente penalizzate dall’approvazione dell’emendamento 19.101 riformulato al testo unico ittico così come approvato con voto favorevole di tutte le forze politiche ad esclusione di Fratelli d’Italia. In seconda lettura al Senato presenterò un emendamento che ripristini il valore della storicità caratteristica che giustamente premia questa eccellenza del territorio salernitano. Spero che il Governo e la maggioranza vogliano rivedere la loro posizione e che tutti i parlamentari salernitani vogliano fare fronte comune e sanare quella che mi auguro sia stata una distrazione come nel caso del figlio del Governatore De Luca che ha votato a favore dell’emendamento e quindi contro il legittimo interesse della flotta di Cetara. Ce lo chiede il territorio nelle sue rappresentanze istituzionali locali e le imprese che danno lavoro da diverse generazioni. Difendiamo il territorio da decisioni che peraltro appaiano costituzionalmente molto viziate.”

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Featelli d’Italia in Campania.