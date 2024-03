Il governo è al lavoro per predisporre un provvedimento di legge avente l'obiettivo di "stabilire alcuni principi, determinare le regole complementari a quelle del regolamento europeo che è in via di approvazione e individuare le misure più efficaci per stimolare il nostro tessuto produttivo".

Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un video messaggio all'evento 'L'intelligenza artificiale per l'Italia', aggiungendo che sarà istituito un organismo idoneo "a svolgere le funzioni di Autorità competente sull'uso delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale".



A proposito dell'intelligenza artificiale, secondo la premier non solo è "la più grande rivoluzione di questo tempo" nonché una tecnologica che "può sprigionare il suo potenziale solo se il suo sviluppo si muoverà in un perimetro di regole etiche che mettano al centro la persona, i suoi diritti e i suoi bisogni", ma rappresenta anche una sfida che ha spinto il governo ad "avvalersi di un comitato composto dai migliori esperti italiani che in questi mesi hanno lavorato con grande competenza per definire un documento di supporto alla definizione della strategia nazionale".