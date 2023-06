“Il voto alla proposta di regolamento sull’intelligenza artificiale è purtroppo condizionato da alcune criticità legate ad aspetti chiave come sicurezza, contrasto alla criminalità e lotta al terrorismo, che purtroppo non sono state corrette né in commissione né durante i lavori in plenaria a causa della mancata approvazione di emendamenti che anche il nostro gruppo aveva condiviso. Seppure apprezzabile che il testo definito dal Parlamento rafforzi considerevolmente garanzie a tutela dei diritti fondamentali e della privacy dei consumatori, diversi aspetti risultano eccessivi. Tra questi, la totale esclusione del riconoscimento biometrico in ambito di operazioni di polizia è limitante nell’ottica della prevenzione di reati particolarmente gravi come in casi di terrorismo, così come la mancata possibilità di utilizzare riconoscimento facciale per la ricerca dei minori scomparsi. E diverse disposizioni e valutazioni richieste agli operatori rischiano di generare oneri per le società che intendono investire nell’Ia, rallentando potenzialmente lo sviluppo del settore all'interno dell'Ue ma anzi incentivando gli operatori a scegliere altre aree geografiche per la ricerca. La Lega condivide gli obiettivi, ma non il metodo: per questo auspichiamo che il testo possa essere migliorato in fase di negoziato”.

Così in una nota le europarlamentari della Lega Alessandra Basso, componente commissione Imco, e Annalisa Tardino, componente commissione Libe.