In una intervista al Corriere della Sera, l'ex Presidente del Consiglio Giuliano Amato ha commentato le parole pronunciate dalla premier Giorgia Meloni ieri nella conferenza stampa di inizio anno in merito all'opportunità di lasciare l'ex Presidente della Corte Costituzionale alla guida della 'Commissione algoritmi'. “È una commissione della presidenza del Consiglio, e visto che la mia nomina non risulta essere un’iniziativa della presidente del Consiglio lascio senz’altro l’incarico. Peccato, ci perdono qualcosa… Ma a me semplificherà la vita", ha affermato Amato.

“Credo si sappia che non sia una mia iniziativa", ha ribadito ieri il premier Meloni in conferenza stampa facendo riferimento alle dichiarazioni del sottosegretario della Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria Alberto Barachini che lo scorso ottobre aveva annunciato la nomina di Amato alla guida della Commissione sull'AI all'insaputa di Meloni. In quell'occasione, Barachini dovette scusarsi per un “disguido di comunicazione”.