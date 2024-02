“Siamo amici di Israele e il nostro obiettivo è arrivare alla costruzione di due popoli e due Stati". Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa di presentazione di nuovi rappresentanti istituzionali di Forza Italia a Roma.

“Il cessate il fuoco deve essere il frutto di un accordo e alle forze in campo chiediamo di interrompere i combattimenti per alcune settimane per permettere l’arrivo di aiuti alla popolazione palestinese e la liberazione degli ostaggi”, ma “le parti devono impegnarsi, anche con il nostro sostegno”, ha aggiunto il titolare della Farnesina.

Il nostro impegno nei confronti della popolazione proseguirà, ha sottolineato Tajani, spiegando che “forniremo 10 milioni di euro” di aiuti “attraverso le organizzazioni delle Nazioni Unite che non abbiano al loro interno persone coinvolte con l’attacco del 7 ottobre”. Il governo “ha riconosciuto il diritto di Israele a difendersi” perché “quello che accaduto il 7 ottobre è stata una caccia all’ebreo e non un attacco militare”, ha spiegato il ministro. “Il nostro obiettivo è la pace e arrivare alla costituzione di due popoli e due Stati. Bisogna permettere di fare arrivare gli aiuti alla popolazione civile palestinese, che è vittima di Hamas”, ha concluso.