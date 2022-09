"C'è il centrodestra e c'è il Partito democratico, siamo in difficoltà, certamente sì. Non partiamo dalle condizioni più semplici in questa campagna elettorale, ma le scelte politiche hanno conseguenze. Non è che si fa cadere Draghi e poi si fa un'alzata di spalle e non succede nulla, perché la politica non è un supermercato, si fanno delle scelte e ci sono delle conseguenze". Così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini durante il suo intervento alla Festa dell'Unità di Bologna. "Io credo che il Partito democratico per quello che ha rappresentato anche in questo anno stia facendo una campagna elettorale con determinazione, con impegno. Tutti dobbiamo fare uno sforzo perché questo impegno possa avere un esito positivo, poi decideranno gli italiani, e se dovremo fare l'opposizione faremo l'opposizione, perché anche l'opposizione in democrazia ha una funzione fondamentale". Poco prima, Guerini aveva detto: "C'è un'alternativa tra due possibilità, da una parte c'è la destra e dall'altra parte c'è il Partito democratico e l'alleanza che ha costruito, è l'aritmetica che ce lo dice. Perché anche quando tu hai il 7% e prendi l'8%, quel collegio va alla destra. E ogni voto che va lì è un voto che viene sottratto a chi ha la possibilità di essere competitivo con la destra". "Ci sono collegi in cui la distanza tra noi e la destra è di pochi punti, votare una cosa diversa dal Partito democratico significa togliere un voto alla possibilità di vincere quel collegio". "È l'aritmetica, è la realtà" - ha concluso - "e con la realtà bisogna fare i conti".