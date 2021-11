"Fedriga, dopo l'esplosione di contagi a Trieste, ha attaccato chi alimenta la disinformazione contro i vaccini. Bene, ma non sia ipocrita. Si rivolga in primis a Salvini ed alla Meloni che, con le loro ambiguità, hanno dato sponda a tutta la propaganda antiscientifica in Italia". Con questo tweet Michele Gubitosa, vicepresidente del M5s, replica alle dichiarazioni del governatore friulano Massimiliano Fedriga sull'emergenza sanitaria e l'incremento dei contagi, specie a Trieste.

Bene, ma non sia ipocrita. Si rivolga in primis a Salvini ed alla Meloni che, con le loro ambiguità, hanno dato sponda a tutta la propaganda antiscientifica in Italia. — Michele Gubitosa (@MicheleGubitosa) November 1, 2021