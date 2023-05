Il Consiglio dei Ministri ha trovato un accordo sulla nomina di Andrea De Gennaro a comandante in seconda della Guardia di Finanza. Come riporta l'ANSA, l'ufficialità dovrebbe arrivare nel prossimo Cdm considerata l'assenza in riunione del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, attualmente impegnato con il G7 in Giappone.