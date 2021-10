Carlo Calenda, ospite a Otto e mezzo, ha annunciato che voterà per Gualtieri al ballottaggio che sarà di scena a Roma tra due settimane. Parole molto apprezzate dal candidato sindaco per il centrosinistra il quale, a margine di un'iniziativa tenutasi a Palazzo Rospigliosi con la Lista Civica Gualtieri, replica: "Sono contento, avevo detto che mi avrebbe fatto piacere avere il suo sostegno e lo ringrazio per avere detto che mi voterà". E ribadisce: "Non faremo campagna contro nessuno ma diremo che Roma rischia di avere una amministrazione non all’altezza, rischia di premiare forze che sono contro i vaccini contro l’Europa".