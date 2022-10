“Grillo, con l’uscita odierna, supera sé stesso e va oltre la provocazione. Forse non ricorda bene cosa rappresentano le ‘Brigate’ e quale pagina drammatica della nostra storia rievochino. In un momento come questo utilizzare termini che rammentano il terrorismo è davvero indecente. Siamo alla pazzia”.

Lo dichiara il deputato della Lega Luca Toccalini.