Meloni e i suoi mille modi di fare propaganda elettorale. In vista delle regionali in #Basilicata, sblocca i fondi #FSC “a orologeria”. Una parte ora, una parte dopo le elezioni. Come ha già fatto in Abruzzo usa il suo ruolo da PdC per fini elettorali. Un’indecenza istituzionale. — Chiara Gribaudo (@chiaragribaudo) March 25, 2024