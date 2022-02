"Bene l'approvazione del finanziamento al bonus psicologico, era una richiesta emersa dai tavoli con gli studenti e che prosegue l'investimento fatto dal Governo nell'ultima legge di bilancio. La pandemia ha avuto conseguenze rilevanti sul benessere psicologico della popolazione, specie per i più giovani tra i quali si rilevano numeri preoccupanti di disturbi di ansia e depressione"

Lo dichiara la deputata Chiara Gribaudo, responsabile della Missione giovani della Segreteria del PD

"I fondi, pari a 20 milioni, verranno ripartiti tra il rafforzamento della rete sanitaria territoriale e un bonus di 600 euro l'anno da utilizzare per iniziare un percorso terapeutico. Ora mi auguro che anche la mia regione, il Piemonte, faccia la sua parte e adotti un piano concreto ed efficace per la salute mentale dei piemontesi, come già fatto dalla regione Lazio. Finora ha sempre lasciato la responsabilità al Governo su questo tema, ora non ha più scuse"