“Guardo ai dati: la media europea di vaccinazione è il 66%, l’Italia è al 77%. Grazie agli italiani siamo più avanti di tutti, davanti abbiamo solo Spagna e Portogallo. Io sono disponibile a riflettere e ragionare di tutto con tutti. Noi siamo entrati in un governo impegnativo, perché con Pd e M5S su diversi temi la pensiamo in maniera diametralmente opposta. Però momento di emergenza, scelte di emergenza. Mi fido della scienza, ho fatto le mie due dosi di vaccino, ho il green pass, e rifletto su quello che accade nel mondo. Siamo tra i paesi più vaccinati e abbiamo fra le regole più restrittive al mondo. La salute prima di tutto, però non possiamo continuare a terrorizzare il paese, restituiamo un po’ di speranza agli italiani”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, durante l’assemblea di Confesercenti a Roma.