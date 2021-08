“L’intolleranza dei no vax ha ormai superato abbondantemente ogni limite. Dopo la violenza già dimostrata nei giorni scorsi, oggi è toccato a un cronista di Repubblica e al virologo Bassetti essere vittime di aggressioni per mano di questi fanatici, oltretutto nel girono in cui l’Oms ha lanciato l’allarme per il rallentamento della campagna vaccinale in tutta Europa. E’ giunto il momento di dire basta una volta per tutte a chi per propagandare assurde teorie antiscientifiche, dannose per la collettività, non si fa scrupolo alcuno a ricorrere a violenze e minacce”, Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli.