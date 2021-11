“I vertici nazionali della Lega rivedono definitivamente i dubbi di Salvini sul green pass e il suo giudizio sull’operato delle forze dell’ordine quando sono intervenute a Trieste per disperdere l’assembramento che si era creato davanti al porto. Da lì è iniziata la sequela di cortei e manifestazioni che hanno portato la città in vetta ai contagi in Italia. Ora da destra c’è la rincorsa a lodare il sindaco di Trieste e il presidente del Fvg che prendono netta posizione contro eccessi: bene, vuol dire che si può raddrizzare la rotta come abbiamo chiesto. Meglio se l’indicazione viene da un senatore e medico che conosce il dramma del Covid”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), dopo che il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, che approva “l’appello al buon senso lanciato dall’amico Massimiliano Fedriga, governatore leghista del Friuli-Venezia Giulia”.